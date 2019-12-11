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فن

قبل بدئه في عمل جديد.. الجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام.. شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:19 م
محمد امام
محمد امام
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سيد احمد
نشر الفنان محمد إمام صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق محمد إمام قائلاً "نستعد بقى للى بعده .. علشانكم مفيش راحة.. ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ربنا معاك - واحنا بنحبك - بالتوفيق

يذكر أن فيلم لص بغداد بطولة محمد إمام أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية.
قبل بدئه في عمل جديد.. الجمهور يوجه رسائل لـ محمد إمام.. شاهد
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