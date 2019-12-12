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تعليم

نتيجة مسابقة الملتقى الفكري لطلاب معهد الجيزة الأزهرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
المنطقة الجيزة الأزهرية
المنطقة الجيزة الأزهرية
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محمد شحتة
نظمت الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، مسابقة الملتقى الفكري في الفترة من ١ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ للمراحل التعليمية الثلاث، بمعهد فتيات الهرم التابع لإدارة كرداسة التعليمية.

وأعلن الدكتور أحمد جاد، رئيس المنطقة عن نتيجة التصفية النهائية للمسابقة على مستوى المنطقة على النحو التالي:

طلاب المرحلة الابتدائية: فاطمة محمد أحمد، معهد المدينة المنورة التابع لإدارة الصديق التعليمية، منه الله محمد سعد، معهد سيد الشهداء التابع لإدارة امبابة التعليمية، حبيبه حنفى محمود، معهد كومبرة التابع لإدارة كرداسة التعليمية، عمر محمد محمد معهد المدينة المنورة العادى التابع لإدارة الصديق التعليمية، صلاح وائل صلاح، معهد كومبرة التابع لإدارة كرداسة التعليمية.

طلاب المرحلة الاعدادية : محمد عماد الدين محمد، معهد برطس بنين التابع لإدارة صلاح أبو اسماعيل التعليمية، أحمد محمود حامد، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، إسلام عبد العاطي، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، إسلام عبد العاطي، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، إسراء فتحي البيدق، معهد فتيات ناهيا التابع لإدارة كرداسة التعليمية.

طلاب المرحلة الثانوية: عمار ياسر علي أحمد، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، مصطفى منير مصطفى، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، عبد الحافظ رمضان عبد الحافظ، معهد البراجيل التابع لإدارة أوسيم التعليمية، هاجر رمضان محمد، معهد أبو النمرس التابع لإدارة الصديق التعليمية، هبه الله سيد ابراهيم، معهد فتيات العمرانية التابع لإدارة الصديق التعليمية.
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