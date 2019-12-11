تعليم الوادى الجديد: برنامج تدريبي لأعمال الكنترول والمطبعة السرية

تفقد صلاح مرغنى مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، البرنامج التدريبى لأعمال الكنترول والمطبعة السرية التى تنفذه إدارة الخارجة التعليمية بحضور إدارة التربية الخاصة بديوان عام المديرية وعدد من معلمى ومعلمات مدارس إدارة الخارجة التعليمية والمكلفين بأعمال الكنترول.



أعلن مدير عام التعليم بالمحافظة, عن بدء البرنامج التدريبي والذي يهدف لتنمية مهارات وصقل قدرات مسئولى الكنترول ولجان النظام والمراقبة وعدد معلمي ومعلمات المدارس المشاركين بالتدريب.



وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي يأتي من أجل خلق كوادر جديدة قادرة على القيام بكل ما يخص اعمال الكنترول والمطبعة السرية .



وأكد أنه لابد من الإلتزام بمواصفات الورقة الإمتحانية بالنسبة لطلاب الدمج ومراعاة كافة التيسيرات لطلاب الدمج و النسبة المقررة لكل إعاقة ( سمعى _ ذهنى _ حركى _ بصرى).



يأتي ذلك في اطار جهود مديرية التعليم من أجل مواكبة كل ماهو جديد من أجل خدمة العملية التعليميه.