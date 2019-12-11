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منوعات

طقس الإمارات.. انخفاض درجات الحراراة وانتشار الضباب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الجمعة على المناطق الداخلية ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، نشطة على البحر نهارا.

الرياح ستكون شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة أحيانا خاصة على البحر.

الخليج العربي سيكونومضطربا إلى متوسط الموج ليلا... فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:32 والمد الثاني عند الساعة 02:23 ..والجزر الأول عند الساعة 19:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:48.

ويكون الموج في بحر عمان متوسطا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة08:48 المد الثاني عند الساعة 22:40 ..والجزر الاول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 90 50
دبي 27 20 90 55

الشارقة 26 19 85 40
عجمان 26 19 85 40

أم القيوين 26 18 85 45
رأس الخيمة 24 18 85 40

الفجيرة 27 20 80 40
العين 25 19 75 50

ليوا 28 18 80 40
الرويس 26 19 85 50

السلع 26 18 80 40
دلما 25 20 75 35

طنب الكبرى 26 19 85 40
طنب الصغرى 26 19 85 40

أبو موسى 26 19 85 40
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