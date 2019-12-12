تحرك عاجل من البرلمان الليبي بعد إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، إن المجلس سيطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، ردًا على إعلان أنقرة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.





وأوضح "العقوري"، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "نرفض هذا التهديد ونعتبره استمرارا لتدخل الحكومة التركية السافر في دولة ذات سيادة ودعم واضح لمجموعات مسلحة تتبع سلطة غير دستورية كما انه خرق لقرارات مجلس الأمن".





وأضاف "سنرفع شكوى قانونية بذلك لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، فضلا عن دعوتنا لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الأمر، كما أن ليبيا سترعى مصالحها بجميع السبل حيث يرفض شعبنا أي تواجد لقوات أجنبية على أراضيه".



