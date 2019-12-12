مقتل 71 جنديا في النيجر إثر كمين نصبه مسلحون غربا على الحدود مع مالي

أعلن الجيش النيجري أمس الأربعاء مقتل 71 جنديًا على الأقل إثر كمين نصبه عشرات المسلحين الإسلاميين لمعسكر تابع للجيش غربي النيجر.





وأعلن المتحدث باسم الجيش النيجري، العقيد بوكار حسن، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، حصيلة الضحايا على شاشات التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء، قائلًا إن عشرات الأشخاص الآخرين أصيبوا بعد الكمين.





وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر في وقت سابق اليوم مقتل ثلاثة عسكريين و14 إرهابيًا من جماعة مسلحة استهدفت الاثنين الماضي معسكرا للجيش في منطقة "تاهوا" غرب البلاد قرب الحدود مع مالي.





ووفقا لوزارة الدفاع، فإن الهجوم الذي استهدف قاعدة "أغاندو" العسكرية شنه إرهابيون مدججون بالأسلحة على متن 12 مركبة رباعية الدفع وأضافت في بيانها أنه بعد أكثر من ساعتين من القتال العنيف، تمكن الرد القوي للقوات الأمنية والدفاعية من صد الهجوم وهزيمة المهاجمين الذين فروا إلى دولة مجاورة في إشارة إلى مالي.



