الشرطة الأمريكية: هجوم نيوجيرسي ليس عملا إرهابيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى أن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا للأطعمة في ولاية نيوجيرزي، أمس الثلاثاء، عملًا إرهابيًا.



وقُتل ستة أشخاص، بينهم مسلحان مشتبه بهما وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر أمس الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي.



وما زال التحقيق الذي تجريه السلطات في المراحل الأولية لمعرفة السبب في إطلاق النار.

