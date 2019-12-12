ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية: هجوم نيوجيرسي ليس عملا إرهابيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرى أن الهجوم المميت الذي استهدف متجرا للأطعمة في ولاية نيوجيرزي، أمس الثلاثاء، عملًا إرهابيًا.

وقُتل ستة أشخاص، بينهم مسلحان مشتبه بهما وثلاثة مدنيين وشرطي، في تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بدأ بعد ظهر أمس الثلاثاء قرب مقبرة ومتجر لبيع أطعمة يهودية في مدينة جيرزي بولاية نيوجيرزي.

وما زال التحقيق الذي تجريه السلطات في المراحل الأولية لمعرفة السبب في إطلاق النار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 3 أشخاص في إطلاق النار بقاعدة بيرل هاربور الأمريكية

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر في اشتباك مسلحين مع الشرطة بفلوريدا الأمريكية

إصابة اثنين من رجال الشرطة في إطلاق نار بـ نيوجيرسي الأمريكية.. فيديو

لقطات حية من موقع حادث إطلاق النار بولاية نيوجيرسي.. شاهد

الشرطة الأمريكية: إطلاق نار داخل مبنى بـ نيوجيرسي.. ومقتل عدد من الأشخاص

عقب مقتل 6 أشخاص.. تفاصيل حادث إطلاق النار بـ نيوجيرسي الأمريكية

ترشيحاتنا

لن تتوقع النتيجة.. طريقة قشر اليوسفي لإنقاص الوزن في أقل من شهر

بعد هدفه في شباك دجلة.. الجمهور يتغنى بـ أحمد الشيخ

وشمت أجزاء كثيرة من جسدها | ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته مع وجود أعمام.. الإفتاء توضح| فيديو

طفلة تثير إعجاب خالد النبوي.. تعرف على السبب

اخبار الرياضة.. محمود كهربا أهلاوي وهذا موعد إعلان الصفقة.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته