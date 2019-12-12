نبيل الحلفاوي يشيد بدجلة ويضع روشتة علاج مشاكل الأهلي الهجومية.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء النادي الأهلي في مباراته أمام فريق وادي دجلة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏وادي دجلة فريق محترم.. مكانه في الجدول غريب. وبرافو عبد المنصف، المهم.. محتاجين أزارو مكان أجايي".





ولقيت تغريدتها ردودا كبيرة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎تركيز.. ثقة.. هدوء..قراءة جيدة، سمات مدرب كبير لنادى كبير، البروفيسور فايلر" و "‏‎الله عليك ياقبطان" انت تستحق نسر التوقعات " و" ‏‎الله عليك يا قبطان نزل ازارو وسجل ازارو" و" ‏‎إحنا محتاجين مهاجم قناص ياقبطان الأجنحة شغاله كويس المطلوب بس الفينش الأخير وواحد رجله عارفه الجون فين".



