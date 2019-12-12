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أخبار العالم

بلطجة مفضوحة.. تركيا تهدد بمنع التنقيب في شرق المتوسط

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:30 ص
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن تركيا إعلانها أنها ستمنع دولا أخرى من القيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في مناطق تقول إنها تابعة لها في شرق المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: "لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا".

وأكد تشاووش أوغلو أن بلاده ستمنع أعمال التنقيب في شرق المتوسط في حال أقدمت أي دولة أخرى على ذلك، كما أعرب عن استعداد بلاده للجلوس مع اليونان لحل الخلاف.

وقال: "لسنا مع التوترات، بل مع مقاربة يمكنها ضمان حقوق الجانبين بموجب القانون الدولي".

ويتصاعد التوتر بشأن الحدود البحرية لدول منطقة شرق المتوسط منذ اكتشاف كميات كبيرة من الغاز هناك.

وأثار اتفاق بحري عقد الشهر الماضي بين تركيا وليبيا غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط، كاليونان وشركائها الإقليميين.
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