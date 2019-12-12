تحمل ٢٢ راكبًا.. فولكس فاجن تكشف عن سيارات نقل جماعي تشبه الإسعاف

خلال الدورة السادسة والعشرين لـ قمة أوتوموتيف تحدث «كريم النجار» الرئيس التنفيذي لمجموعة كيان والرئيس الشرفي لمؤتمر أوتوموتيف حول تفاصيل اجتماع شركة فولكس فاجن مع الحكومة والذي أشار لها في كلمته الافتتاحية، وعن أهم ملامح الخطة وهل تم تجهيز مصنع لتنفيذ تلك الخطة؟



قال كريم النجار إن وفدا من شركة فولكس فاجن للنقل الخفيف قد قام بزيارة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بصناعة السيارات موضحا أن فولكس فاجن لديها شركتان منفصلتان "السيارات الملاكي والأخرى للنقل الخفيف بالإضافة إلى 2000 سيارة تعمل في الإسعاف.



وأوضح أنه تمت مناقشة ما يمكن تقديمه من الشركة للسوق المصري، مشيرا إلى أن الشركة عرضت توريد سيارات نقل جماعي شبيهة لسيارات الاسعاف تسع "22 راكب".



وقال إن السيارة المقترحة مزودة بمحرك 2000 سي سي وتعمل بالغاز الطبيعي بمحرك تم تصنيعه خصيصًا لمصر .



واضاف أن الزيارة كانت تهدف إلى الحصول على الطمأنة من قبل الحكومة أو التأكيد على الكمية التي سيتم انتاجها في حال الموافقة على المشروع ضمن خطتها لإحلال وتجديد منظومة النقل الجماعي في مصر خاصة أن الشركة تعتزم إنتاج كمية كبيرة.



وكشف عن مدة المشروع حيث ستستغرق 12 شهرًا، لتصنيع الموتور بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أهمية التعاون الذي يثمر عن خطوات طموحة طويلة الأجل.