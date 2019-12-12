مياه فيروزية ورمال بيضاء.. شاطئ الأبيض درة البحر المتوسط بمطروح

مطروح محافظة السحر والجمال والتي تعتبر من أكثر المحافظات المشهورة بجمالها ونقاء طبيعتها وبإقبال المصطافين عليها من جميع أنحاء الجمهورية للاستمتاع بجمال شواطئها وتميّز معالمها السياحية.



وتمتلك مدينة مرسي مطروح شاطئًا من أجمل الشواطئ بالعالم وهو شاطئ الأبيض والذي يتميز بموقعه المتميز الذي يقع على بعد 20 كيلو مترا من غرب مدينة مرسي مطروح، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين وأبناء المحافظة نظرًا لمياه البحر النقية المتدرجة الألوان ورماله البيضاء الناعمة ويطلق عليها البعض لقب “مالديف الشرق”.



ونظرا للمقومات الطبيعية لشاطئ الأبيض وموقعه المتميز ما بين منطقة عجيبة ومنطقة الغرام كليوباترا يتم حاليا إنشاء كورنيش الأبيض الجديد الذي يعد من المشروعات التي ستنقل منطقة وشاطئ الأبيض إلي منطقة جذب سياحي واعدة.



تقول سميرة الفيشاوي من أبناء مطروح إن شاطئ الأبيض يتميز بمياهه شديدة الصفاء والنظافة بشكل عام سواء نظافة الشاطئ نفسه أو نظافة رماله البيضاء, وهو من أهم شواطئ مرسى مطروح وأكثرها هدوءً.



وأضافت أن رواد الشاطئ يفضلون الاستجمام على الشاطئ والتمتع بأشعة الشمس وممارسة الرياضات المائية المتعددة، نظرا لهدوء الشاطئ وبعده عن زحمة المدينة.



وأشار إلى أن كورنيش الأبيض من المشروعات المهمة التي سوف يكون لها مردود سياحي علي مدينة مرسي مطروح ببناء عدد من الفنادق الخمس نجوم لتساهم في رفع زيادة عدد الغرف الفندقية بالمدينة.



وأكد أحمد السوهاجي أحد مواطني مطروح العاملين بالسياحة أن الأبيض من أجمل شواطئ مطروح، لافتا إلى أنني أتوقع زيادة عدد الشقق الفندقية المطلة علي شواطئ منطقة الأبيض وسوف تنافس الشقق الفندقية بوسط المدينة في الأسعار نظرا لجمال شواطئ الأبيض التي تتميز المياه التركوازية النقية.



وأضاف أن الكورنيش الجديد من المشروعات المهمة للمحافظة التي ستحدث طفرة إنشائية كبيرة في شراء الأراضي وإقامة المشروعات الاستثمارية والسياحية.



ودعا المستثمرين إلي ضرورة توجيه استثماراتهم إلي منطقة الأبيض لكونها منطقة واعدة تنافس أجمل شواطئ العالم.



ويؤكد أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح أن كورنيش الأبيض الجديد يربط شاطئ الأبيض بشاطئ الغرام وحمام كليوباترا بطول 10كم هذا الطريق أو الكورنيش سوف ينقل ويسلط الضوء علي فرص الاستثمار بالمنطقة وسينتهي بنهاية 2020.



وأشار إلى أن الطريق تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتشرف عليه مديرية الإسكان بالمحافظة مع الاستعانة بكبرى الشركات العاملة فى ذلك المجال، لافتا إلى أن طريق كورنيش الأبيض الجديد كان متوقفًا منذ سنوات مع وجود عدة معوقات وعقبات لاستكماله، وتمت إزالة المعوقات وكذلك كافة التعديات للبدء فى تطويره على أحدث التصميمات العالمية.



وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية من كابلات كهرباء وأعمال مياه شرب وصرف للمرحلة الأولى ليصبح كمتنفس للمصطافين وزائري ومحبي المحافظة.