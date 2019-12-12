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مرأة

5 عادات تحافظ على صحة القلب.. هل تفعلينها؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
شرايين
شرايين
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لمياء الياسين
هناك طرق بسيطة يمكن من خلالها تقوية عضلات القلب والعيش أطول، خاصة لمن هم لديهم مضاعفات أكثر للإصابة بأمراض القلب، وإليك أبرز تلك الطرق يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.

1. النشاط البدني
الخمول البدني هو السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالقلب التي تسبب أكبر عدد من الوفيات المبكرة.

وتقول الدراسة أيضا إن الأشخاص الذين لديهم لياقة بدنية جيدة هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تقليل الدهون في البطن
وفقا لدراسة؛ يرتبط تراكم أكبر من الأنسجة الدهنية تحت الجلد في البطن ويقلل انخفاض حجمي الدهون الرئيسيين من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب، ويساعد الشخص على تحسين نوعية حياته.

3. ممارسة الرياضة يوميا
هناك العديد من البراهين العلمية التي تبين أن التمارين اليومية ضرورية للغاية لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية ومعدل الوفيات الناجمة عن هذه الحالة.

الشخص الذي يمارس التمارين الرياضية يوميًا لديه صورة البروتين الدهني البلازما الأكثر ملاءمة وحساسية الأنسولين العالية وضغط الدم الطبيعي.

4. الإقلاع عن التدخين
تحتوي السجائر على النيكوتين الذي يرتفع عند ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الجسم، هذا يؤدي إلى زيادة في الطلب على الأكسجين عن طريق القلب وانخفاض في قدرة تحمل الأكسجين في الدم، مما يؤدي إلى تضيق الأوعية التاجية، ومع ذلك، فإن الإقلاع عن التدخين يعكس خطر هذه الحالة.

5. الحفاظ على توقيت نومك
الحفاظ على توقيت النوم مهم جدًا للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقا لدراسة مقاطعة ألاميدا، فالأشخاص الذين ينامون لمدة تقل عن 4 ساعات أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ثلاث مرات من الأشخاص الذين لديهم 8 ساعات من النوم.

أيضا ، يسبب الحرمان من النوم؛ التعب، وزيادة معدل ضربات القلب؛ مما يساهم في الإصابة بأمراض القلب.
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