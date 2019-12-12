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توك شو

القومي للمرأة: 25% من مقاعد البرلمان المقبل لسيدات مصر.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
مايا مرسى
مايا مرسى
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شيرين عادل
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر 2017 عاما للمرأة المصرية، بالإضافة لإقراره استراتيجية لتمكين المرأة عام 2030 والتي أعلنتها الأمم المتحدة، أنها أول استراتيجية للعالم ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت مايا مرسي خلال كلمتها بالجلسة الثانية بفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، أن مصر تمتلك 25 % من سيدات مصر في مجلس الوزراء، و15% في البرلمان المصري، ولكن بالتعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري بكوتة مصرية فإن المرأة المصرية لها 25% فى البرلمان المقبل، و25 % في المحليات بإقرار دستور 2014.

وأوضحت مايا مرسي، أن مصر تقدمت في عام 2016 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف استحداث بند بعنوان الاستغلال الجنسي والاعتداء والانتهاكات الجنسية تنفيذأ لسياسة عدم التسامح.

وانطلقت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا، بعرض فيلم تسجيلى عن مسيرة الوحدة والتكامل الأفريقي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.

ويستمر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الأولى على مدار يومين بمدينة أسوان، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، إضافة إلى حضور ممثلين عن كل من "اليابان، وإنجلترا، وروسيا، والسويد، وألمانيا، وبلجيكا، وكندا".
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