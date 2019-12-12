رئيس الجزائر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

توجه رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، صباح اليوم، الخميس، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي بالعاصمة، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية.



وحضر بن صالح إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوته في الاقتراع الرئاسي وسط حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام، الوطنية منها والأجنبية، الذين كانوا بالمكان لتغطية الحدث، ليقوم بعدها بالتصويت.



ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الأمر بكل من؛ رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، ومرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، ورئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، والوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.



وأكد رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس تعد "فرصة تاريخية" من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر.



وأوضح السيد بن صالح، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن "اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا".