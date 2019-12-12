ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الجزائر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
رئيس الدولة الجزائري
رئيس الدولة الجزائري يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
توجه رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح، صباح اليوم، الخميس، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمدرسة الابتدائية أحمد عروة ببوشاوي بالعاصمة، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية.

وحضر بن صالح إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوته في الاقتراع الرئاسي وسط حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام، الوطنية منها والأجنبية، الذين كانوا بالمكان لتغطية الحدث، ليقوم بعدها بالتصويت.

ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين خاضوا حملة انتخابية دامت 22 يوما، ويتعلق الأمر بكل من؛ رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز، ومرشح حزب طلائع الحريات بن فليس علي، ورئيس حركة البناء الوطني بن قرينة عبد القادر، والوزير الأول الأسبق تبون عبد المجيد، والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

وأكد رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، أمس، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس تعد "فرصة تاريخية" من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة الحق والمؤسسات في الجزائر.

وأوضح السيد بن صالح، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، أن "اقتراع يوم 12 ديسمبر يُعد فرصة تاريخية لمواطنينا الذين يحملون الوطن في قلوبهم، والذين يأبون إلا أن يعطوا معنى لالتزامهم من أجل تكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشييد دولة الحق، دولة المؤسسات التي يتطلع إليها شعبنا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجلس الدستوري الجزائري يصادق رسميا على مرشحي انتخابات الرئاسة

عشية انطلاق الحملات الانتخابية.. مرشحو الرئاسة في الجزائر يوقعون ميثاق الأخلاقيات

انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الجزائرية رسميا

سفير الجزائر بالقاهرة: سخرنا كل الإمكانيات لإنجاح العملية الانتخابية

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار تصويت الجزائريين بانتخابات الرئاسة بالخارج

الجاليات الجزائرية بالخارج تواصل الإدلاء بأصواتها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

تريند الفن | قبلة ماجد المصري لـ مايا دياب.. رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها من محمد الشرنوبي

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

بـ3 حيل سريعة تخلصى من كابوس الكرش للأبد .. ومشروب البقدونس والكرفس مفاجاة

آكل وألبس على مزاجى.. رد نارى من لقاء الخميسى على انتقادات إطلالتها الجريئة.. فيديو

داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ