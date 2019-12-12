الخارجية الروسية: محادثات لافروف مع ترامب وبومبيو «واقعية وبناءة»

وصفت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم /الخميس/ محادثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بأنها واقعية وبناءة.





ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها - في تصريح - " لقد تمت مناقشة موضوعات محددة للغاية ونجري بالفعل حوارًا بشأنها مثل سوريا وأفغانستان وما إلى ذلك... تلك هي القضايا التي يجب إحراز تقدم فيها نحو الأمام وليس إلى الرجوع إلى الخلف وأو الانحراف عن المسار إلى جانب قضايا الأمن ونزع السلاح وتحقيق الاستقرار الاستراتيجي وما إلى ذلك .. لهذا السبب كان حوارًا واقعيًا وبناءً للغاية".



وقالت زاخاروفا إن الجانب الأمريكي هو من طلب مناقشة هذه القضايا في الواقع، وهو أمر متوقع، إذ وصل سيرجي لافروف وصل إلى واشنطن مباشرة قادمًا من باريس، حيث عقدت قمة "رباعية نورماندي"... وأضافت "أن الولايات المتحدة مهتمة بما يجري في مثل هذه القضايا".



وأضافت إن الوفد الأوكراني قد غير من نبرته بالتأكيد في محادثات صيغة النورماندي، مضيفة "يمكننا أن نلتقي بهم أو لا نلتقي بهم، يمكننا فقط تقييم تصريحاتهم العامة وأفعالهم".



وتابعت زاخاروفا قائلة إن "ما تغير من حيث المبدأ لم يكن فقط لهجتهم، كما يبدو لي، ولكن نهجهم بشكل عام - أستطيع تأكيد ذلك بدون أدنى شك"... وقالت إن المفاوضين الأوكرانيين "بدأوا في المضي قدما نحو طريق النظر في مصالح المجموعات المختلفة".