سيدة مصابة بمرض نادر تسبب في انحناء أصابعها.. صور

التقدم في العمر لا يمر بنا مرور الكرام لكنه يترك بصمته في جسدنا، وتظهر علاماته واضحة في الشيب والتجاعيد في الجلد وإرهاق المفاصل، وتختلف تلك العلامات من شخص لآخر.



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن إحدى السيدات المسنات أصيبت بمرض نادر في عمر 60، حيث بدأت عظامها في التقلص والانحناء.



ونشرت الصحيفة صورا ليد العجوز تحت الأشعة بعد أن أصيبت بمرض نادر جدا، وهو تقلص العظام وانحناء الجلد بسبب صغر حجم العظام أسفله، فأصبحت أصابع السيدة تميل بعض الشيء، حتى أصبحت مائلة جدا، وسببت أزمة كبيرة لها لأنها أصبحت غير قادرة على حمل أي شيء.



وعبر الأطباء عن أسفهم الشديد أن الطب لن يتمكن من حل تلك المشكلة لأنها مرتبطة بتقدم العمر، وأي تدخل جراحي قد تكون نتيجته غير مضمونة.













