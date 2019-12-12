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خطيرة على صحة المواطن إذا استخدمها.. طبيب يكشف عن مخاطر الأمصال والحقن المهربة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:31 م
أمصال
أمصال
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محمود محسن
أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح أنه على المواطنين توخى أقصى درجات الحذر من التعامل مع أي حقن أو أمصال دون معرفة منشأها أو مصدرها.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك عدد من الحقن والمصال قد وصلت إلى مصر مهربة مشيرا إلى أنها خطيرة على صحة المواطن إذا تم استخدامها.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح أنه على المواطنين عند ضرورة الحصول على الأمصال أو الحقن التوجه إلى المراكز الصحية ومراكز المصل واللقاح.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بالشركة القابضة للمصل واللقاح أن أغلب الأمصال التي تم تهريبها ومجهولة المصدر قد تكون لأمراض التهاب كبدي وسعار وإنفلونزا.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، حذرت من وجود حقن مغشوشة ومهربة بالسوق السوداء، وذلك لما تشكله من خطورة على المرضى حال الحصول عليها، مضيفة أن التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للصيدلة يمسح الأسواق بصفة مستمرة للكشف عن الأدوية المغشوشة والمهربة.
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