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أخبار البلد

منتدى شباب العالم يواصل استعداداته لإطلاق النسخة الثالثة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:59 م
صدى البلد
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
تجرى الاستعدادات على قدم وساق في مدينة السلام شرم الشيخ، حيث تواصل اللجنة المنظمة إنهاء جميع الترتيبات لإخراج المنتدى بالصورة التي تليق بمصر، خاصة في ظل النجاحات السابقة.

وشكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم.

وتجرى الاستعدادات النهائية لتجهيز قاعة المؤتمرات التي تستقبل الحدث.

ويشهد المنتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية، ولكن بالتركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

يأتي اهتمام المنتدى بالأمن الغذائي لمناقشة فرص العمل الدولي المشترك من أجل القضاء على نقص الغذاء، إلى جانب الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، وذلك في إطار ما اشتملت عليه أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وفي إطار ليس ببعيد عن الأمن الغذائي، يوجد محور خاص بالبعد البيئي في جلسات المنتدى، حيث أدرك العالم في السنوات الأخيرة أهمية التعامل العاجل مع قضية المناخ، نظرا لما هو ممكن أن تحدثه من تداعيات اقتصادية واجتماعية، لا سيما في ظل الظواهر المناخية الخطيرة، كالاحتباس الحراري وأثره على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية.

وفي ظل عالم تحكمه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، فإن منتدى شباب العالم ۲۰۱۹ يخص موضوعات نقاشية متكاملة تتعلق بكل من الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات الـ Block Chain، حيث يتم تناول هذه المحاور النقاشية وجميع المفاهيم والتقنيات المرتبطة بها في إطار تفاعلي ومن منظور شبابي ومعاصر.

كما لا تخلو أجندة المنتدى من بعض القضايا الحاضرة على لائحة اهتمامات المجتمع العالمي، خاصة المرأة، ودورها في المجتمع في عصر التكنولوجيا الرقمية، وتحديات الإبداع والفن والسينما في عصر الثورة الصناعية الرابعة.
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