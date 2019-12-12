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مرأة

حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:33 م
معاطف ميجان ميركل
معاطف ميجان ميركل
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رشا عوني
مع بدء موجة البرد منذ الصباح الباكر، بدأ الجميع في ارتداء الجواكيت الشتوية الثقيلة، فهي جزء أنيق هام في خزانة كل فتاة، ولأن النساء أكثر اهتماما بالمظهر والأناقة في الشتاء، يحرصن على اقتناء استايلات مختلفة من الجواكيت.

يمكنك أن استوحي أناقتك من معاطف وجواكيت الأميرة ميجان ميركل دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، فقد تألقت شتاء العام الماضي بعدة معاطف شتوية أنيقة من أشهر الماركات العالمية، خطفت بها أنظار وقلوب العالم.

المعطف الطويل يضفي أناقة فخمة ومميزة على استايل الملابس، وهي القاعدة التي تتبعها ميجان، فترتدي تنورة مع توب أو بنطال و تتزين بالمنطق الطويل بألوان مختلفة.

لم تختر ميجان المعاطف الغامقة فقط، بل ظهرت بألوان مختلفة مثل المعطف الأحمر الناري الذي ارتدته خلال حملها، كذلك المعطف الأوف وايت الأنيق، وأيضا الرمادي الثقيل.

الجواكيت متوسطة الطول أيضا جزء من أناقة ميجان ميركل في الشتاء، فظهرت مسبقا بالجاكيت الكحلي مع بنطال وحذاء بكعب عالٍ، وهذه الإطلالة مميزة وأنيقة يمكنك اتباعها في العمل واللقاءات الخاصة بعملك.

حزام المعطف من أهم التفاصيل التي تهتم بها ميجان ميركل، فدوما تحرص على ارتداء المعطف وغلقه مع ربط الحزام على الخصر ليمنحها إطلالة مميزة.
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
حان وقت البالطو.. استوحي أناقتك من معاطف ميجان ميركل الشتوية
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