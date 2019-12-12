فى 10 دقائق فقط تخلصي من حب الشباب





هل تعانى من حب الشباب وندبات الوجه يمكنك التخلص منها فى دقائق معدودة ومحاربة تكون البكتيرية وانسداد المسام من خلال تطبيق قناع الطماطم فهو الامثل لعلاج حب الشباب لغناه بمادة اللايكوبين وهى أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم ينظف البشرة للتخلص من أي بكتيريا ضارة تسبب حب الشبابيساعد قناع الطماطم فى تبيض البشرة وتقليل حب الشباب إليك مكونات قناع الطماطملب طماطمملعقة من الزبادىطريقة تطبيق القناع ..تهرس الطماطم إلى لب باستخدام شوكة وتوضع العجينة المهروسة على وجهك وتترك لمدة 10 ثم تشطف بالماء الفاتر ووتترك حتى يجف.تمزج المكونات وتخلط جيدًا وتترك لمدة ساعة تقريبًا ويتم شطفها جيدا في وقت لاحق وتساعد الخصائص المضادة للالتهابات فى تهدئة الالتهاب الناجم عن حب الشباب.