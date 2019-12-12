احذري اكتئاب الشتاء.. وأطعمة سحرية تحسن حالتك المزاجية

يعد اكتئاب الشتاء أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين السيدات بسبب غياب الشمس وانتشار الغيوم لفترات طويلة بالنهار، إليك أبرز أسباب الإصابة وحيل سريعه تخلصك منه.



ويعد السبب في دخول كثير من النساء في مود الاكتئاب في فصل الشتاء، وبالتالي الارتباك في مواعيد النوم، وقلة التعرض لآشعة الشمس تقلل من نسبة الميلاتونين الذي يتحكم في المزاج العام.



يمكن للتفكير فى الأحداث الإيجابية أن يحارب مشاعر الحزن ويقلّل من الاكتئاب من خلال تناول الأغذية الغنية بڤيتامين B6 والتعرض المباشر لأشعة الشمس ومحاولة الخروج بالنهار والانتظام في ممارسة الرياضة.



على الجانب الآخر بعيد عن الحيل السابقة إليك مجموعة أطعمة تساعدك على التغلب على اكتئاب الشتاء يقدمها موقع هيلث، وهي الشوكولاتة الداكنة لغناها بمضادات الأكسدة التي تساعد الخلايا على التجدد وتحفز الجسم على إفراز هرمون "السيروتنين".



كذلك الجمبرى وهو غني بالفسفورو البروتين، الزنك، والسيلينيوم وجميعها مكونات تساعد على تحسن الحالة المزاجية.

