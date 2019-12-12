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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:16 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة المدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخافة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 .

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية رقم 894 القادمة من روما إشتبه جورج ألفونس مأمور اللجنة فى راكب مصري قادم من إيطاليا .

وبسؤاله عما اذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية  فاجاب بالرفض وبدا عليها علامات القلق والتوتر .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد عفيفي مأمور الفحص المعين على الجهاز فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من محمد حسين مأمور التفتيش وأحمد بسيونى رئيس القسم والمشرف على الخط الأخضر لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 66 شريط بهم 655 قرص من أقراص الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 74 لسنة 2019 .

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة
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