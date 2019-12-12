حكاية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور البصل؟



تحتوي قشور البصل على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك ننصح بالغرغرة بمنقوع البصل لأنه يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم.



٦- ننصح أيضًا استخدامه لعلاج التهابات الجلد، التهيجات والحكة .



٧-نقوم بفرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثم غسلها بمنقوع البصل .

هناك عدد كبير من الخضار والفواكه التي نأكلها تخبئ فوائدها في قشورها والبصل هو أحد هذه الخضراوات.وقدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، فوائد قشور البصل.١مضادة للأكسدة:تتفوق قشور البصل من حيث خصائصها المضادة للأكسدةتعمل مضادات الأكسدة الموجوده في قشور البصل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة.٢-ينصح بشرب مغلي القشور أوعمل شوربة قشور البصل وبأمكانك إضافتها إلى الأطعمة كطهي الأرز بمنقوع قشر البصل مثلا.٣- تحارب تصلب الشرايين وضغط الدممادة الكيرسيتين التي تحتوي عليها قشور البصل فعالة في تقليل ضغط الدم٤- بالإضافة إلى أن القشور غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في منع تراكم البلاك المكون من الكوليسترول والكالسيوم والذي يؤدي عادة إلى تكلس الأوعية الدموية وانسدادها.٥-تقاوم الالتهابات: