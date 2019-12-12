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مرأة

حكاية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشور البصل؟

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:38 م
صدى البلد
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رنا عصمت
هناك عدد كبير من الخضار والفواكه التي نأكلها تخبئ فوائدها في قشورها والبصل هو أحد هذه الخضراوات.

وقدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، فوائد قشور البصل.

١مضادة للأكسدة:
تتفوق قشور البصل من حيث خصائصها المضادة للأكسدة
تعمل مضادات الأكسدة الموجوده في قشور البصل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

٢-ينصح بشرب مغلي القشور أوعمل شوربة قشور البصل وبأمكانك إضافتها إلى الأطعمة كطهي الأرز بمنقوع قشر البصل مثلا.

٣- تحارب تصلب الشرايين وضغط الدم

مادة الكيرسيتين التي تحتوي عليها قشور البصل فعالة في تقليل ضغط الدم

٤- بالإضافة إلى أن القشور غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في منع تراكم البلاك المكون من الكوليسترول والكالسيوم والذي يؤدي عادة إلى تكلس الأوعية الدموية وانسدادها.

٥-تقاوم الالتهابات:

تحتوي قشور البصل على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك ننصح بالغرغرة بمنقوع البصل لأنه يساعد في محاربة التهابات الحلق والفم.

٦- ننصح أيضًا استخدامه لعلاج التهابات الجلد، التهيجات والحكة .

٧-نقوم بفرك منطقة الألم بالقشور المنقوعة ثم غسلها بمنقوع البصل .
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