كفاية أحلام يقظة.. نشطاء مواقع التواصل يردون على منى سيف: متعاطفة مع الإخوان ليه

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما علي الناشطة منى سيف بسبب دفاعها عن جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين أن أحلام اليقظة الإخوانية مازالت تسيطر على عقلها بعد تدوينها على السوشيال عددا من التغريدات ضد مؤسسات الدولة المصرية.



وغرد آخرون أن مني سيف تسير على خطى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تقوم بتلفيق الأحداث وتردد عباراتهم متسائلين هل السوشيال ميديا مسيطرة على عقلك وهل لذلك علاقة بأن شقيقك إرهابي، مؤكدين لها أن شقيقها علاء يحاكم الآن أمام القضاء وإن أحلامها لن تتحقق إلا على جثة شرفاء الوطن الذين ضحوا بحياتهم لحمايتنا من الإرهابيين.



وتساءل آخرون عن سر تعاطف مني سيف المزعوم تجاه إرهابيين يحاكمون أمام القضاء العادي العادل وليس محاكم التفتيش ون كل ما تروجه مني سيف أضغاث أحلام مصدرها منابر الإخوان الإرهابيين.

