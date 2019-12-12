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تعليم

محافظ البحر الأحمر يناقش افتتاح كلية الألسن بالغردقة مع رئيس جامعة جنوب الوادي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:56 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يناقش افتتاح كلية الألسن بالغردقة
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ابراهيم جادالله
استقبل اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الخميس الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر والدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة ، لمناقشة الأوضاع الحالية لإنشاءات فرع الجامعة بمدينة الغردقة .

وناقش محافظ البحر الأحمر مع رئيس الجامعة ما توصلت إليه أعمال الإنشاءات بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ، وأكد على ضرورة الانتهاء من الإجراءات والأعمال بكلية الألسن بسرعة أكبر، مشيرًا إلى أهمية وجود جامعة بالمحافظة لخدمة أبنائها، وتكون السبيل لتخريج دفعات تقوم بدور بارز في تنمية المحافظة؛ حيث يشمل فرع الجامعة إنشاء كليات تخصصية تخدم المحافظة السياحية فى المقام الأول.

وأعرب رئيس جامعة جنوب الوادي عن سعادته بلقاء المحافظ، موجهًا الشكر على التعاون الذى يقدمه للإسراع فى إنشاء فرع الجامعة وتحمسه الشديد للانتهاء من أعمال التشييد، كما أشار إلى أنه جار العمل بكل الجهد آملًا أن ينتهي ويتم افتتاح كلية الألسن مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

كما عرض المحافظ خلال اللقاء عددًا من الأفكار العملية التي من شأنها المساهمة فى تحديث الأسلوب التعليمي لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، بينها ضرورة تواجد معامل تكنولوجية لطلاب الجامعات، خاصة كليات التربية، ليتماشى مع التطور القائم بالتعليم الثانوي، لافتًا إلى ضرورة تواجد أجهزة التابلت، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا من عناصر التعليم، مع إعطاء دورات تخصصية فى استخدام الأجهزة الحديثة وكيفية التعامل معها بطريقة المحترفين، وذلك استعدادًا لاستقبال الأجيال الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا فى سائر الأعمال.
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