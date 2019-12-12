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أخبار البلد

مشروع العلاج والجرد السنوى الأبرز.. تفاصيل اجتماع الـ17 ساعة لـ مجلس نقابة الصحفيين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قرر مجلس نقابة الصحفيين الذى استمر لأكثر من ١٧ ساعة متواصلة، وانتهى صباح اليوم فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج السبت المقبل ١٤ ديسمبر حتى ٢٥ من الشهر ذاته.

وسيتم توقف التعاملات بالنقابة ستة أيام نظرا للجرد السنوى على أن تعود التعامل مرة أخرى عقب انتهاء فترة الجرد.

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو المجلس أيمن عبدالمجيد، عن فتح باب الاشتراك والتجديد لمشروع العلاج، بداية من السبت 14 ديسمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته؛ حيث يتوقف 6 أيام لأعمال الجرد السنوي بالنقابة.

ويستأنف المشروع العمل في تلقي طلبات الاشتراك والتجديد، من 1 يناير وحتى 30 يناير 2020.

وأوضحت اللجنة أنه يحق تقسيط الاشتراك على ثلاث دفعات لمن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، بداية من 1 يناير؛ على أن يسدد المشترك 150 جنيها للأسرة عند الاشتراك، وتقسيط المتبقي على ثلاثة أشهر.

ناقش المجلس عدة ملفات هامة وعاجلة، منها بحث أزمة دفاتر الشيكات التى فقدت بمترو الأنفاق، وأزمة انتهاء المدة القانونية لمجلس إدارة صندوق التكافل، ومناقشة ملفات القيد، و ملف تكويد الصحف الجديدة وآخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الأمر.

كما ناقش عدة شكاوى إعداد من الزملاء وسيتم إصدار بيان تفصيلي بجميع القرارات اليوم.
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