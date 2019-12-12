ضبط 3800 علبة سجائر مهربة جمركيا بعزبة البرج

تجري النيابة العامة بدمياط التحقيقات مع تاجر يبيع سجائر مهربة.



كان قد تلقى قسم شرطة التموين،برئاسة الرائد احمد عبد الباقي رئيس مباحث التموين بدمياط معلومات بشأن قيام مالك محل بيع سجائر مستوردة كائن بدائرة نقطة شرطة عزبة البرج، بتخزين كميات كبيرة من السجائر المهرب جمركيًا، داخل مخزن ملحق بالمحل ملكه، بقصد التصرف فيه بالبيع بذات المحل لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط "م. شرف" صاحب محل ، وعُثر بداخل المحل والمخزن الملحق به على 74 كرتونة وبها 3800 علبة سجائر وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 20689 إدارى مركز دمياط لسنة 2019.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.