فتاوى تشغل الأذهان ..التربح عن طريق العمولة.. حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها.. قراءة الفاتحة للميت وخلف الإمام في الصلاة.. و حكم رسم صور لـ ذوات الأرواح.. الإفتاء توضح

فتاوى تشغل الأذهان

حكم نزول إفرازات من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها

حكم قراءة الفاتحة للميت وخلف الإمام في الصلاة

حكم التربح عن طريق العمولة.. دار الإفتاء توضح

حكم رسم صور لذوات الأرواح.. الإفتاء توضح



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وماذا يفعلون إذا قابلهم أمر منها في حياتهم.. التقرير التالي يستعرض أبرز هذه الفتاوى..



قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن شك المرأة في نزول إفرازت مهبلية خارج الصلاة أو أثناءها، لا يترتب عليه حكم، ما لم تر المرأة هذه الإفرزات حقيقة، لأن اليقين لا يزل بالشك.



وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نزول إفرازات مهبلية من المرأة أثناء الصلاة أو خارجها ؟ أن هذه الإفرازات إذا كانت تنزل بصورة مستمرة؛ فعلى المرأة أن تضع حِفاضة ثم تتوضأ وتصلي حتى لو استمر نزول هذه الإفرازات، موضحًا أن هذا الحكم إن كان نزول هذه الإفرازات نوع من الأمراض لهذه المرأة مثل سلس البول.



وأكد ان الأمر لو لم يكن مرضًا وكان مجرد شك؛ فإن المراة عليها ألا تلتفت إليه، مضيفًا أنها إذا رات شيئًا حقيقة؛ فإنها تعيد الصلاة.



وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟



وأجابت لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.



سيدنا عمر كان يحب سورة يوسف وكان يكررها فى صلاة الفجر، وتكرار ما يحفظ من القرآن ولو فى كل ركعة لا حرج فيه شرعا، كما أن صحابي جليل كان يصلي بسورة الإخلاص فى كل ركعة، وعندما شكاه البعض لرسول الله، فقال يا رسول الله: إنى أحبها، فقال النبي: "إن الله يخبرك أنه يحبك كما أحببتها".



حكم التربح عن طريق العمولة .. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، بأنه لا يوجد أى مانع شرعي من العمل بشركة معينة والتربح من خلالها بنظام العمولة.



وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز العمل في شركة معينة كمستحضرات التجميل المنتشرة حاليا، وعمل عضوية بها، وأخذ منتجات بأسعار العضوية "مخفضة" ثم بيعها إلى آخرين بأسعار أعلى لتحقيق ربح منها.



وأشار إلى أنه لا يوجد ما يحرم العمل بهذه الشركات بنظام العمولة طالما كان هناك وضوح في المنتجات والأسعار ولا يوجد تلبيس في الأمر على المشترين.



حكم رسم صور لذوات الأرواح ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأجاب عثمان، قائلًا: "إن رسم ذوات الأرواح مثل العصفورة أو الإنسان أو الحيوان جائز ولا شيء فيه".



وأشار الى أن هذا يعود على حسب موضوعه هترسم شجر مناظر طبيعية حاجة طيبة ده حلال، شيء يهدئ الشعور، ويظهر الحس الراقي والذوق العالي".



وتابع قائلًا: إن رسم الأشخاص عليه خلاف بين العلماء في قضية رسم ذوات الأرواح، معقبًا: "المفتى به في دار الإفتاء مذهب المالكية وهو الجواز، ولكن حتى مع الجواز هترسم إيه، وماهو المحتوى هل جيد مقبول وراقي، أم مبتذل يدعو للرذيلة أو ما يغضب الله".