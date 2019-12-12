ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أسباب وطرق علاج تشقق الشفاه في 10 دقائق

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يعاني الكثير في الشتاء من تشقق الشفاء وقد يحدث جفاف الشفتين بسبب نقص كمية الغدد الدهنية فيهما ما يتسبب بالجفاف و التشقق كما ان الظروف الجوية السيئة و عدم وجود رطوبة كافية في الجو يعتبر من اسباب تشقق و جفاف الشفاه عند الأطفال.

وتقول خبيرة التغذية سناء الغول يمكن علاج تشقق الشفتين من خلال تقشير الشفاه و ذلك للتخلص من الجلد الميت المتراكم مرة كل اسبوع و ذلك باستخدام فرشاة الاسنان عبر غمسها في خليط من السكر و العسل و زيت الزيتون وفرك الشفتين بها جيدًا و غسلها بالماء الساخن.

اذا كان سبب جفاف الشفاه هو نقص فيتامين ما في الجسم, فيجب تناول الاطعمة الصحية مثل الخضار و الفواكه, و تناول كميات كافية من الماء (3 لتر يوميًا). و يمكن استخدام الفازلين, زيت جوز الهند, او المرطبات الطبية لعلاج تشقق الشفاه.

كما يجب التوقف عن التنفس مع ابقاء الفم مفتوحًا هو أحد أهم أسباب تشقق الشفتين وتجنب الفواكه الحمضية حتى تلتئم الشفتين لأنها سوف تؤدي الى مزيد من التشقق .

الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B2 مثل السبانخ، الموز، الخوخ، الخس والمشمش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قد يموت من البرد.. نصائح لا يمكن إغفالها لـ مربي الكلاب في الشتاء

قلة الرضاعة أبرزها.. أعراض تنذر بوجود مشكلة صحية عند الطفل حديث الولادة

أعراض مرض السكر.. عوامل وراثية تساهم فى الإصابة بالمرض

الصداع النصفي وسوء التنفس.. 5 علامات تدل على جفاف الجسم

تعرف عليها.. أشهر 5 أسباب للإصابة بـ جفاف العين

بدون أدوية.. مشروبات للتخلص من الضغط المنخفض

ترشيحاتنا

رمضان صبحي يمارس تمارين الضغط على أنغام مافيا مع منى الشاذلي.. شاهد

هاشتاج | أحمد بلال يتصدر تويتر بعد هدف مصطفى محمد في بيراميدز

شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

بكري يكشف تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري وتغيير قيادات المؤسسات الصحفية

تعليق صادم من دعاء فاروق على خلع صابرين لـ الحجاب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ