أسباب وطرق علاج تشقق الشفاه في 10 دقائق

يعاني الكثير في الشتاء من تشقق الشفاء وقد يحدث جفاف الشفتين بسبب نقص كمية الغدد الدهنية فيهما ما يتسبب بالجفاف و التشقق كما ان الظروف الجوية السيئة و عدم وجود رطوبة كافية في الجو يعتبر من اسباب تشقق و جفاف الشفاه عند الأطفال.



وتقول خبيرة التغذية سناء الغول يمكن علاج تشقق الشفتين من خلال تقشير الشفاه و ذلك للتخلص من الجلد الميت المتراكم مرة كل اسبوع و ذلك باستخدام فرشاة الاسنان عبر غمسها في خليط من السكر و العسل و زيت الزيتون وفرك الشفتين بها جيدًا و غسلها بالماء الساخن.



اذا كان سبب جفاف الشفاه هو نقص فيتامين ما في الجسم, فيجب تناول الاطعمة الصحية مثل الخضار و الفواكه, و تناول كميات كافية من الماء (3 لتر يوميًا). و يمكن استخدام الفازلين, زيت جوز الهند, او المرطبات الطبية لعلاج تشقق الشفاه.



كما يجب التوقف عن التنفس مع ابقاء الفم مفتوحًا هو أحد أهم أسباب تشقق الشفتين وتجنب الفواكه الحمضية حتى تلتئم الشفتين لأنها سوف تؤدي الى مزيد من التشقق .



الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B2 مثل السبانخ، الموز، الخوخ، الخس والمشمش.