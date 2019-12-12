رمضان صبحي يروي موقفا طريفا مع شوقي غريب في نهائي أفريقيا.. فيديو

روى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، موقفا طريفا جمعه بـ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



وقال رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "كنت فاكر اننا هنلعب ضربات جزاء على طول ومكنتش عارف إن فيه وقت إضافي".



وأضاف رمضان صبحي: "شوقي غريب قال لي أنت مش مركز إحنا لسه هنلعب وقت إضافي، ورديت عليه «أنا مش قادر خلاص»".



وكشف رمضان صبحي سبب بكائه في النهائي: " خطر في بالي الجمهور المصري اللي كان عايز يفرح واني كنت السبب في فرحة الجماهير المصرية وهذا ما دفعني للبكاء".



وتابع رمضان صيحي: "كان عليا ضغوط نفسية كثيرة وربنا عوضنا خير بالتأهل إلى طوكيو".