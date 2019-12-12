ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رمضان صبحي يروي موقفا طريفا مع شوقي غريب في نهائي أفريقيا.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:29 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
هاني حسين
روى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، موقفا طريفا جمعه بـ شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقال رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "كنت فاكر اننا هنلعب ضربات جزاء على طول ومكنتش عارف إن فيه وقت إضافي".

وأضاف رمضان صبحي: "شوقي غريب قال لي أنت مش مركز إحنا لسه هنلعب وقت إضافي، ورديت عليه «أنا مش قادر خلاص»".

وكشف رمضان صبحي سبب بكائه في النهائي: " خطر في بالي الجمهور المصري اللي كان عايز يفرح واني كنت السبب في فرحة الجماهير المصرية وهذا ما دفعني للبكاء".

وتابع رمضان صيحي: "كان عليا ضغوط نفسية كثيرة وربنا عوضنا خير بالتأهل إلى طوكيو".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة والجنايني يهنئان شوقي غريب في أرض الملعب

نوبة بكاء شديدة لـ رمضان صبحى احتفالا بالتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020

لاعبو المنتخب الأوليمبى يقتحمون المؤتمر الصحفى لهذا السبب.. فيديو

شوقى غريب يعاقب لاعبي المنتخب الأوليمبى رغم التأهل للأوليمبياد

بدون محترفين .. مصر فى طوكيو 2020

شاهد.. شوقي غريب يروي لـ المنتخب الأولمبي ذكرياته مع كوت ديفوار

ترشيحاتنا

ده أسد ولا إيه.. حيوان غريب يثير الذعر بجبل المعابدة في أسيوط .. المحافظة تحسم الجدل.. صور

زهراء خرجت ولم تعد من 10 أيام .. ووالدها يطلب المساعدة

حقيقة ظهور أسد وسط الزراعات في أسيوط

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

قصة وفاة الضيف أحمد تتحول من تمثيل إلى حقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتحل شخصية والدته المسنة ويرتدي ملابسها لسبب غير متوقع.. شاهد

شاهد .. ملكات جمال الكون على الجِمال في شرم الشيخ

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام