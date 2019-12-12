أسما سليمان تنضم لفيلم مش أنا لـ تامر حسني

انضمت اسما سليمان إلى فيلم " مش أنا" الذي يقوم ببطوله تامر حسني وستشارك اسما في الفيلم بدور كوميدي مختلف عليها، ستكون معظم مشاهدها مع تامر حسني .



وكانت آخر أعمال اسما مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك في حكايه " اكدب عليا شويه" والتي حققت خلالها نجاحا كبيرا.



فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر فى السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة.



وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.