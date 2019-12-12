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فن

أخبار الفن.. وفاة شريف السقا مخرج برنامج عمرو أديب .. سعد الصغير يؤدي مناسك العمرة.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:56 م
أحمد البهى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

وفاة شريف السقا مخرج برنامج عمرو اديب فى حادث أليم
توفى قبل قليل المخرج شريف السقا فى حادث أليم، وهو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر.

بـ خمس فنانات.. طرح البوستر الرسمي لـ بنات ثانوي
طرحت الشركة المنتجة لفيلم " بنات ثانوى " البوستر الرسمى الأول للعمل ، والمقرر أن يتم طرحه يناير القادم بدور العرض السينمائية.

كريم محمود عبد العزيز يقابل إياد نصار فى موسى
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بابطال فيلمة الجديد "موسى".

سعد الصغير ومحمد عبدالحافظ يؤديان مناسك العمرة
نشر المطرب سعد الصغير صورة له برفقة الفنان محمد عبد الحافظ، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، اثناء تواجدهما في السعودية لأداء مناسك العمرة.

شاهد.. محمد رمضان ينشر فيديو لـ جوهرة ترقص فيه على أغنية مافيا
نشر الفنان محمد رمضان فيديو للفنانة جوهرة وهي تغني اغنية "مافيا" على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".

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