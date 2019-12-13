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الشاعر جمال بخيت يروي كواليس نشأته وبداية حبه للشعر.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
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هاني حسين
قال الشاعر جمال بخيت، إنه نشأ في حي مصر القديمة، ووالده نزح من الصعيد نحو القاهرة بحثا عن الرزق، مضيفا:" أنا ابن الثقافة الصعيدية بكل مفرداتها وثقافة الحي الشعبي القاهري".

وأضاف بخيت في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" ولدت بعد ثورة يوليو 1952 بعامين وتم تسميتي على اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وتابع :" اهتميت بالقراءة وقرأ في مجالات كثيرة بنهم شديد وتنوعت قراءاتي بين الأدب والفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة".

وقال:" ظهرت شرارة حب الكتابة من القراءة، وحبيت سيرة حياة بيرم التونسي التي تظهر نموذج الشاعر المتمرد".

ولفت الشاعر الكبير جمال بخيت:" الوالد كان له دور كبير في حياتي ووالدي كان أميا بالكامل، وأول مشوار له بعد صلاة الفجر شراء الجرائد اليومية وكان يقدس فكرة التعليم والثقافة".
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