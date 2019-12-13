الشاعر جمال بخيت يروي كواليس نشأته وبداية حبه للشعر.. فيديو

قال الشاعر جمال بخيت، إنه نشأ في حي مصر القديمة، ووالده نزح من الصعيد نحو القاهرة بحثا عن الرزق، مضيفا:" أنا ابن الثقافة الصعيدية بكل مفرداتها وثقافة الحي الشعبي القاهري".
وأضاف بخيت في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" ولدت بعد ثورة يوليو 1952 بعامين وتم تسميتي على اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".
وتابع :" اهتميت بالقراءة وقرأ في مجالات كثيرة بنهم شديد وتنوعت قراءاتي بين الأدب والفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة".
وقال:" ظهرت شرارة حب الكتابة من القراءة، وحبيت سيرة حياة بيرم التونسي التي تظهر نموذج الشاعر المتمرد".
ولفت الشاعر الكبير جمال بخيت:" الوالد كان له دور كبير في حياتي ووالدي كان أميا بالكامل، وأول مشوار له بعد صلاة الفجر شراء الجرائد اليومية وكان يقدس فكرة التعليم والثقافة".
وأضاف بخيت في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" ولدت بعد ثورة يوليو 1952 بعامين وتم تسميتي على اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".
وتابع :" اهتميت بالقراءة وقرأ في مجالات كثيرة بنهم شديد وتنوعت قراءاتي بين الأدب والفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة".
وقال:" ظهرت شرارة حب الكتابة من القراءة، وحبيت سيرة حياة بيرم التونسي التي تظهر نموذج الشاعر المتمرد".
ولفت الشاعر الكبير جمال بخيت:" الوالد كان له دور كبير في حياتي ووالدي كان أميا بالكامل، وأول مشوار له بعد صلاة الفجر شراء الجرائد اليومية وكان يقدس فكرة التعليم والثقافة".