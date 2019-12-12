مختار جمعة يهدي إصدارات الأوقاف لكبير مستشاري ملك الأردن

استقبل الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك عبدالله الثاني للشئون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي للملك، اليوم الخميس، رؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية في دول العالم الإسلامي.



ونقل الأمير خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية تحيات الملك للمشاركين في أعمال المؤتمر، وتمنياته بتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من عقده.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، والتأكيد على ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، والتعايش، والتسامح، وأسس الحوار الثقافي بين الشرق والغرب .



وخلال اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية له ، وهي: كتاب “مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة” ، وكتاب: “هويتنا الواقية في زمن العولمة” ، وكتاب: “مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة” ، وكتاب: “الحوار الثقافي بين الشرق والغرب”.



وحضر اللقاء الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، والدكتور نور الحق قادري وزير الأوقاف الباكستاني ، ووزير الشئون الدينية في غامبيا الحاج موسى درامي، ووكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتي فريد أسد عمادي، ونائب وزير الأوقاف الإندونيسي زين التوحيد سعدي، ومدير مديرية الأوقاف في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية عبد القادر كراعي ، ووجه الحاضرون الشكر للأمير وللمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة المؤتمر ، وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال أعمال المؤتمر.