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رياضة

مرتضى منصور لـ صدى البلد: سنلاحق كهربا في الفيفا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على انتقال محمود عبدالمنعم كهربا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن كهربا سيندم أشد الندم على رحيله من نادي الزمالك وهروبه بتلك الطريقة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن كهربا خان جماهير نادي الزمالك التي حبته وصنعته في كرة القدم "حسب تصريحاته".

وأشار في تصريحاته إلى أن إدارة نادي الزمالك ستلاحق كهربا في الاتحاد الدولي للحفاظ على حق نادي الزمالك، خاصة وأن اتحاد الكرة أعلن أن تعاقد الزمالك معه سليم.

واختتم:" تعاقد النادي الأهلي مع لاعب مثل محمود كهربا، لا ينقص من نادي الزمالك شيئا".
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