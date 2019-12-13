ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يهنئ جونسون: الآن سنكون أحرارا لتوقيع اتفاق تجاري كبير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
دونالد ترامب وبوريس
دونالد ترامب وبوريس جونسون
Advertisements
أحمد محرم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، هنأ فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوز حزبه المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان البريطاني، وفق المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس.

وكتب ترامب في تغريدته "تهانيّ لبوريس جونسون على فوزه العظيم. ستكون بريطانيا والولايات المتحدة الآن حرتين لتوقيع اتفاق تجاري كبير بعد البريكست. هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر وأكثر ربحًا من أي اتفاق كان يمكن توقيعه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة وفقًا للمؤشرات الأولية.

وأضاف جونسون: " يبدو أن الحكومة الحالية التابعة لحزب المحافظين فازت بولاية جديدة، وسنركز على أولويات الشعب البريطاني وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ومنذ قليل، أعلن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية واصفًا نتيجة الانتخابات بـ"مخيبة الآمال".

والخميس، أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جونسون: بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير إذا فاز حزب المحافظين

قبل ساعات من اليوم المصيري.. رئيس الوزراء البريطاني يحذر الناخبين من هذا الأمر

قبل ساعات من انتخابات بريطانيا المصيرية.. استطلاع رأي يتوقع فوز حزب بوريس جونسون بأغلبية.. رئيس الوزراء يخشى شبح البرلمان المعلق.. ونواب من حزب العمال يوجهون صفعة قوية لـ جيريمي كوربين

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين في المملكة المتحدة

ديلين.. كلب بوريس جونسون المدلل يرافقه أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات.. فيديو وصور

الأهم منذ عقود.. بريطانيا تشهد إقبالا كثيفا للتصويت على الانتخابات.. جونسون يصطحب كلبه المدلل في أصعب يوم بحياته.. وحملة جيريمي كوربين تناشد النجوم لدعم حزب العمال

ترشيحاتنا

بسبب كهربا.. عدلي القيعي: هناك من يريد إثارة الأزمات للنادي الأهلي

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

Google تضيف ميزة جديدة لمساعدها الذكي لمستخدمي أندرويد و iOS

ليبيا.. القوات المسلحة تستعد لإغلاق المجال الجوي بعد بدء معركة طرابلس

AdvertisementS

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

الراجل العصبي كارثة.. شاهد ردة فعل غريبة من عريس فشل في تقطيع التورتة.. فيديو

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يلاحق كهربا .. ورمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

قائمة بأفضل الفيديوهات والمؤثرين في TikTok لعام 2019