ترامب يهنئ جونسون: الآن سنكون أحرارا لتوقيع اتفاق تجاري كبير

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، هنأ فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفوز حزبه المحافظين بأغلبية مقاعد البرلمان البريطاني، وفق المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس.



وكتب ترامب في تغريدته "تهانيّ لبوريس جونسون على فوزه العظيم. ستكون بريطانيا والولايات المتحدة الآن حرتين لتوقيع اتفاق تجاري كبير بعد البريكست. هذا الاتفاق يمكن أن يكون أكبر وأكثر ربحًا من أي اتفاق كان يمكن توقيعه مع الاتحاد الأوروبي. احتفل يا بوريس".



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن حزب المحافظين بات يمتلك سلطة قوية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة وفقًا للمؤشرات الأولية.



وأضاف جونسون: " يبدو أن الحكومة الحالية التابعة لحزب المحافظين فازت بولاية جديدة، وسنركز على أولويات الشعب البريطاني وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي".



ومنذ قليل، أعلن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية واصفًا نتيجة الانتخابات بـ"مخيبة الآمال".



والخميس، أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.



وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.