طلاب طب بنها يطلقون حملة للتوعية بمرض الالتهاب السحائي

أطلق طلاب كلية الطب ببنها حملة وقائية للتوعية بمرض الالتهاب السحائي ونشر طرق الوقاية منه والتعريف بأعراض المرض الخطير على الأطفال للمساهمة في توعية الأمهات في الاكتشاف المبكر للمرض ما يساهم في التدخل السريع لعلاج الحالة وتقليل نسبة تعرض الطفل المصاب للأعراض الحادة التي تسبب الوفاة.





وقال الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إن طلاب مبادرة من أجل مصر بالكلية أصدروا من خلال الحملة دليل إرشادي لتعريف الأمهات بالمرض والذي يعد أخطر الأمراض التي تصيب المخ وتهدد اغلب المراكز الحيوية الموجودة فيه كالتركيز والحركة وهو عبارة عن عدوي تصيب المخ وفي الغالب تنتقل بسبب التكدس الشديد خاصة في المدارس والحضانات.





وتضمن الدليل 3 طرق رئيسية للوقاية من المرض هي ضرورة الحرص علي تقوية مناعة الطفل لسهولة مقاومة العدوي من خلال التغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة الموجودة في الخضروات والفواكه التي تساعد علي تقوية المناعة بالإضافة للحصول علي المصل الخاص المضاد للعدوي والذي تستمر فعاليته في الجسم لمدة عامين مع الإبتعاد عن الاماكن المغلقة والمزدحمة والحرص علي تهوية الفصول والإبتعاد تماما العدوي وتجنب الاحتكاك بالمصاب.





وأوضح الدليل الأعراض التي تظهر على الطفل عند التعرض للعدوى والتي تتمثل في قي وصداع شديد وتغير في درجة الوعي يصل للغيبوبة وارتفاع شديد في درجة الحرارة.



