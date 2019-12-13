وظائف جديدة بجامعة بنها .. تعرف عليها

أعلنت جامعة بنها عن إعلان بين العاملين بالجامعة لشغل عدد من الوظائف منها: مدير إدارة الإعارات والمهمات العلمية بالإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية و مدير إدارة الدراسات العليا بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث. ومدير إدارة البحوث العلمية بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث.





وقالت الجامعة إن الأوراق المطلوبة هى : بيان حالة وظيفية - موافقة جهة العمل - رؤية - انجازات - 2صورة شخصية - 2 صورة بطاقة شخصية ومقترحات.





كما أعلنت الجامعة بنها ايضا عن إعلان داخلى من بين العاملين لشغل وظائف مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة ومدير إدارة مركز الطبع والنشر والتوزيع (المطبعة) ورئيس قسم المشتريات والمخازن بكلية الطب البشرى و(مهندس تشغيل- مصمم جرافيك –أخصائى مشتريات ومخازن وشئون مالية – كاتب شئون مالية وادارية) للمطبعة و(أخصائى شئون مالية – كاتب شئون مالية وإدارية) للإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى.





الأوراق المطلوبة:



