ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة تنفي استغلال أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
أسوار المدارس
أسوار المدارس
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم استغلال أسوار المدارس الحكومية في إنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستغلال الوزارة أسوار المدارس الحكومية لإنشاء محلات تجارية لتعظيم مواردها،لافتا إلى أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، من خلال توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بهذا القطاع، دون اللجوء لمثل هذه الحلول.

وفي سياق متصل، تم تسليم عدد ١٠٩٧ مدرسة بإجمالي ١٨٠٠٠ فصل بداية من العام المالي السابق وحتى نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وجار عمل مشروعات بعدد ٢٠٠٠٠ فصل ضمن عدد ١٢٠٠ مشروع، وجار إسناد عدد ٩٦ مشروعًا بعدد ١٣٠٠ فصل، ومن المقرر طرح جديد لصالح العام المالي القادم بعدد حوالى ٢٠٠٠٠ فصل، وذلك في ضوء الاعتمادات المالية التي سيتم إتاحتها.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273 /02).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لإلغاء طرح المرحلة الأولى من أراضي العاصمة الإدارية..استمرار صرف الأرز والزيت بـ بطاقات التموين.. لا توجد حمى التيفود بين الطلاب.. ولم نحظر استيراد الأدوية

إلغاء مجانية التعليم الأساسي في المدارس الحكومية.. الوزراء يوضح

الحكومة ترد على الشائعات.. إلغاء مجانية التعليم.. زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجًا.. زيادة سنوات تكليف الأطباء.. انتشار ذباب ناقل للأمراض.. وخصخصة مصانع الغزل والنسيج

بعد انتشار خبر إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية.. وزير التعليم يعلق

الحكومة تواجه الشائعات.. لا صحة لتراكم الديون على قناة السويس.. ولا زيادة في رسوم عبور السفن.. ولا بيع لأصول وممتلكات الدولة في صندوق مصر السيادي.. ولم نسند إدارة البورصة لشركات القطاع الخاص

الحكومة توضح الحقائق.. 14 شائعة روجت على الميديا خلال أسبوع.. الدولة تتراجع عن شراء محصول القمح من المزارعين.. فيروس سي ينتشر في المدارس.. رسوم سنوية على عقود الزواج.. إعصار خطير تنتظره مصر

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة خصخصة مصلحة الشهر العقاري لعدم القدرة على ميكنة خدماته

هل طه و يس من أسماء النبي ؟ الإفتاء تجيب | فيديو

٣ جنود مجهولة وراء ضم كهربا للأهلي.. كواليس ومعلومات جديدة

بقناع دالي.. رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي.. ويؤكد: شارة الكابتن مسئولية.. ولو رجع بيا الزمن همشي من الأهلي

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

شاهد لحظة نجاة نسر بأعجوبة من معركة مع أخطبوط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير