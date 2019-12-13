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منوعات

مكة المكرمة أفضل مكان عربي للسياحة في العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:46 ص
مكة المكرمة
مكة المكرمة
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أماني إبراهيم
احتلت مكة المكرمة عاصمة المملكة العربية السعودية مكانا متقدما في قائمة أفضل الأماكن السياحية عالميا لعام 2019.

ونشرت مؤسسة يورومينتور العالمية المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق، قائمة الأماكن التي تم اختيارها كأفضل الأماكن السياحية لعام 2019.

وحظت مكة بالمركز الثاني عربيا والعشرون عالميا في قائمة أفضل 100 مدينة سياحية حول العالم، واحتلت هذا المركز وفقا لحساب عدد الزوار، حيث سجلت 9,833.0 مليون زائر خلال عام 2019.

ورصدت المؤسسة أفضل 100 مكان سياحي حول العالم بناء على عدد الزوار لكل مدينة خلال عام 2019، واحتلت العاصمة الصينية هونج كونج المركز الأول بـ 26 مليون زائر رغم الاحتجاجات والمظاهرات المستمرة بها.
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