جلسة خاصة للسويسري فايلر مع جيرالدو بالأهلي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عليي عقد جلسة منفردة مع اللاعب جيرالدو في نهاية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في الدوري .



وجاءت جلسة فايلر مع جيرالدو ضمن الجلسات التي يحرص على عقدها مع اللاعبين؛ لتحفيزهم والحديث في بعض الأمور الخاصة بالجانب الفني.



وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية.



ويؤدي الفريق مرانه عصر غدا السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.



وعقب نهاية المران الذي يقام غدا، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.

