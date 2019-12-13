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محافظات

محافظ المنيا خلال لقائه بمطران مغاغة يدعو لتفعيل المشاركة الشعبية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على أهمية تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية والشعبية جنبا إلى جنب مع مجهودات الأجهزة التنفيذية بهدف المساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والملموسة، إضافة الي دعم دور الشباب، الذي يمثل المصدر المتجدد والإبداعي لأفكار المجتمع وطاقته وقوته أمام غيره من المجتمعات والشعوب والأمم، من أجل النهوض بالدولة المصرية والعمل على بنائها وتقدمها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة، والوفد المرافق له، وبحضور مجدي ملك، عضو مجلس النواب، حيث هنا الوفد المحافظ لتوليه مهام عمله محافظا للمنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا.

أكد المحافظ على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، بين جميع طوائف المجتمع مشيرًا، إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل، مع كل الفئات خلال الفترة المقبلة.

وأعرب المحافظ عن سعادته لما لمسه من حب وتآخي بين أبناء المحافظة، التى تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، وقال إن "الفترة الحالية تتطلب العمل والاجتهاد والإخلاص من أبناء الوطن الواحد، استنادا إلى ترسيخ مبدأ القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة، فالوطن ملك للجميع.

وأضاف المحافظ ، إن جميع المواطنين هم أبناء وطن واحد، تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصر الغالية لتحقيق التنمية والنهضة في كل المجالات، قائلا: " المنيا شعب واحد وقوي بوحدته الوطنية.

وأعرب الوفد، عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر ويحميها من كل سوء، متطلعًا إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.
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