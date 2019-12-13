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أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ربط مترو أبو قير بترام الرمل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:29 م
وزير النقل
وزير النقل
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أ ش أ
بحث وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل، وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتم في بداية الاجتماع، استعراض الوضع الحالي للمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو وكذلك نتائج عمل ورشتي العمل اللتين تم تنظيمها بالتنسيق بين الوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة الأنفاق بخصوص المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الفرنسية للعاملين بوزارة النقل للاستفادة من التجارب العالمية في مجال تصميم وإدارة خطوط المترو ونظم الإعلانات بها والفرص الاستثمارية المختلفة بقطاع المترو. 

وأكد وفد الوكالة الفرنسية أهمية هذه الورش التي تشهد حضورًا مكثفًا من الشركات الفرنسية المهتمة بقطاع السكك الحديدية والمترو والمهتمة بمجال التسويق الإعلاني بهما، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد ثلاث ورش عمل أخرى في يناير وفبراير المقبلين يعقبهما ورشة عمل كبرى للخروج بالنتائج والتوصيات النهائية الخاصة بهذه المجالات. 

وتباحث الجانبان حول الجزء الثاني من برنامج المساعدة الفنية والمخصص لدراسات النقل، حيث تم الاتفاق على التعاون الاستثماري بين الجانبين في الدراسة الخاصة بمحطة فيكتوريا التبادلية التي ستربط مترو أبو قير المستقبلي وترام الرمل بعد إعادة تأهيله.

وفيما يتعلق بالتعاون المشترك لإعادة تأهيل ترام الرمل، والتي ستساهم فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بـ 100 مليون يورو من خلال تعاون استثماري بين الجانبين، أكد وزير النقل حرص الوزارة على إتمام هذا المشروع حيث سيتم عرض الدراسة قريبًا على القيادة السياسية، موضحا أنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع.

ثم استعرض الجانبان التعاون المشترك في مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي، حيث أكد وزير النقل أنه جاري التنسيق مع جهات التمويل ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإتمام هذا المشروع الهام الذي ستبلغ تكلفته 1.71 مليار دولار، وسيشكل مع مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.
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