ضبط شخصين بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر في كمين بقنا

تمكنت أجهزة اأمن بقنا، اليوم الجمعة، من ضبط شخص وسائق، بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، في أحد الأكمنة المعدة لضبطهم بطريق قنا – دشنا.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بضبط شمندي .ج.ف 27 عامًا، مقيم الحميدات، و"طلعت.س.ح.م"، 36 عامًا، مقيم بسوهاج، أثناء قيادتهما سيارة رقم 8242- ص أف، و بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر و1025 جنيه وتليفون محمول



وذلك في كمين تم إعداده مسبقًا أمام قرية البيجية بطريق قنا- دشنا الزراعي.



وكانت الأجهزة الأمنية قد وردتها معلومات بقيام المتهم الأول بالاتجار في المخدرات، واعتزامه ترويج الكمية المضبوطة على عملائه بدائرة المركز، و أقر المتهم الأول بالإتجار في المخدرات وحيازته للكمية المضبوطة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات مع المتهمين.