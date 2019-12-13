مفاجآت في مسرح شباب العالم بشرم الشيخ .. تعرف عليها

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المفاجآت على مسرح هذا العام، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته اليوم 13 ديسمبر 2019، ثم تستمر عروضه المختلفة على مدار يومي 15 - 16 ديسمبر بعد الافتتاح الرسمي للمنتدى بمشاركة نجمتين من الوطن العربي تمثلان جيلين مختلفين.



الجيل الأول تمثله المطربة التونسية غالية بنعلي والملقبة بـ “سفيرة الغناء العربي"، يشمل أغاني زمن الفن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرهم من كبار الفنانين، كما ستؤدي خلال أيام المنتدى العديد من الأغاني الخاصة بها والتي تغنيها بأسلوبها المميز وصوتها القوي والعذب، ومن أشهر الأغاني التي قدمتها "بنعلي" أغنية "بنت الريح" والتي وصفت بها نفسها، وكذلك أغنيات "دام دائمًا"، و"لو كان لي قلبان"، و"يا مسافر وحدك"، و"لاموني اللي غاروا مني"، والعديد من الأغاني الرائعة الأخرى.



الجيل الثاني تمثله المطربة اللبنانية الصاعدة ماريتا حلاني، وهي مغنيَةٌ ومؤلفة موسيقيّة وكاتبة أغانٍ لبنانيّة، بدأت مسيرتها الفنيّة في سنٍ مبكرة لم تعتمد فيها على كونها ابنة المطرب عاصي الحلاني، ولكنها استهدفت الوصول لقلوب الشباب العربي اعتمادًا على صوتها وموهبتها.

