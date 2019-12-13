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أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:35 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الآباء الكهنة وزوجاتهم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللقاء يأتي في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، عقد بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوي السادس لأساقفة الوجه البحري ومدن القناة والآباء الكهنة المسئولين عن خدمة أخوة الرب.

وألقي خلال الإجتماع كلمة أوضح فيها الهدف من هذا اللقاء وهو الإرتقاء بالخدمات الكنسية وتطويرها مستشهدًا بقول القديس بولس الرسول"تمم خدمتك" كما شدد علي أهمية الاستقامة والتجديد وخاصة تجديد الفكر و القلب والخدمة فنحن علي أعتاب سنة جديدة فلا ندخلها وقلبنا قديم بل نهتم بأن نبدأ بدءًا حسنًا.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة خدمة الرعاية الإجتماعية وبرامج الخدمة التي تطبق في عدة مجالات وخاصة في مجال التعليم وأيضًا تطوير المنظومة الإلكترونية.
البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا
البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا
البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران الكنيسة الروسية ببلجيكا
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