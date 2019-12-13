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محافظات

قطع الكهرباء عرض مستمر بطوخ .. الأهالى: تعبنا من الشكاوى والأجهزة اتحرقت

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:36 م
الكهرباء
الكهرباء
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إبراهيم الهوارى
اشتكى أهالى عدد من قرى مركز طوخ من الانقطاع المستمر للكهرباء فى الليل والنهار.

اكد الأهالي أن الكهرباء منذ فترة طويلة وهى غيرة مستقرة، حيث تقطع يوميا لمدة 5 ساعات بحجة أعمال الصيانة.

وأكد أهالي قرى الدير والمنزلة والقرى المجاورة لها أن انقطاع الكهرباء تسبب فى إتلاف وحرق الأجهزة الكهربائية، لأن التيار غير مستقر، مشيرين إلى أن الفواتير الشهرية مرتفعة، ورغم ذلك فالخدمة المقدمة سيئة والتيار ضعيف.

وطالب الأهالى المسئولين بسرعة التدخل وحل المشكلة، حيث إن القرى الواقعة على خط طوخ – شبين القناطر تعانى من مشاكل انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة، خاصة أن أولادهم فى موسم امتحانات نصف العام.

من ناحية اخرى تواصل صدى البلد مع المهندسة امل بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية والتى أكدت أن سبب الانقطاع للكهرباء هى اعمال الصيانة وتغيير الخطوط.


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