محاكاة أم كلثوم تبهر الحضور في مسرح شباب العالم بشرم الشيخ

شهد مسرح شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام شرم الشيخ الذي انطلق ضمن فعاليات منتدى شباب العالم محاكاة لكوكب الشرق أم كلثوم.



وبدأت المحاكاة بعرض فيلم تسجيلي لها، ثم تمت المحاكاة في وجود الطاقم الموسيقي وتم غناء أغنية "أنت عمرى" وسط تفاعل الحضور الذين أبهروا من المحاكاة.



مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.



ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.



كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين.



فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.



الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.