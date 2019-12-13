تسلم بعد 3 سنوات | بدء حجز شقق الإسكان "3 غرف وصالة" | الأحد

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة طبقًا لأحد البديلين، البديل الأول، بالتقسيط على 3 سنوات بعدد (12) دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة، والبديل الثانى، بالتقسيط على 5 سنوات بعدد (20) دفعة ربع سنوية مقسمة إلى (12 دفعة ربع سنوية متساوية بدون احتساب فائدة – 8 دفعات ربع سنوية متساوية بفائدة تُعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزي)، مشيرة إلى أن المُستندات المطلوبة للحجز، تشمل (إيصال شراء كراسة شروط الحجز – إيصال سداد مقدم الحجز – إيصال سداد مصاريف التسجيل – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى "كهرباء – غاز – مياه").وأكد عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.