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حوادث

بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة كمسري قطار طنطا في واقعة شهيد التذكرة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
شهيد التذكرة
شهيد التذكرة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة بمحافظة الغربية اليوم السبت أولى جلسات محاكمة كمسرى القطار رقم 934 " الإسكندرية – الأقصر"، المتهم فى واقعة مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار، بسبب ثمن تذكرة الركوب.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وكان اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا تلقي إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا يفيد ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار (م.ح) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد 15 يوما ثم صدر القرار المشار إليه.
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